Свитолина и Костюк вышли в третий круг "Ролан Гаррос" [ Редактировать ]
Источник: WTA Tour Photographer
На Открытом чемпионате Франции по теннису осталось двое украинок. Накануне Ангелина Калинина в матче второго круга "Ролан Гаррос" проиграла Даниэль Коллинс. В четверг, 3 июня, Элина Свитолина и Марта Костюк победили своих соперниц и вышли в третий круг (1/16 финала).
Таким образом, украинские теннисистки уже заработали в Париже уже по 113 тыс. евро.
Шестая ракетка мира Свитолина выбила с турнира американку Энн Ли (№75 рейтинга WTA) - 6:0, 6:4. В первом сете Элина продемонстрировала мощную агрессивную игру, что отразилось на счете. В начале второго немного снизила давление и позволила сопернице выйти вперед - 4:1, однако следующие пять геймов остались за Свитолиной.
Another second-set recovery to close it out in straights ✌️— wta (@WTA) June 3, 2021
🇺🇦 @ElinaSvitolina gets past Li 6-0, 6-4 to reach Round 3.#RolandGarros pic.twitter.com/Pp0bm8FZJd
18-летняя киевлянка Марта Костюк впервые в своей карьере вышла в третий круг "Ролан Гарроса", повторив свое лучшее достижение в серии Большого шлема. Чуть больше чем за полтора часа она обыграла 57-ю ракетку мира Сайсай Чженг - 6:3; 6:4. Сама Марта, напомним, начинала французский Шлем на 81-й позиции в рейтинге.
Напомним, что вторая ракетка мира Наоми Осака впала в депрессию и снялась с "Ролан Гаррос".
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