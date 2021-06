На Открытом чемпионате Франции по теннису осталось двое украинок. Накануне Ангелина Калинина в матче второго круга "Ролан Гаррос" проиграла Даниэль Коллинс. В четверг, 3 июня, Элина Свитолина и Марта Костюк победили своих соперниц и вышли в третий круг (1/16 финала).

Таким образом, украинские теннисистки уже заработали в Париже уже по 113 тыс. евро.

Шестая ракетка мира Свитолина выбила с турнира американку Энн Ли (№75 рейтинга WTA) - 6:0, 6:4. В первом сете Элина продемонстрировала мощную агрессивную игру, что отразилось на счете. В начале второго немного снизила давление и позволила сопернице выйти вперед - 4:1, однако следующие пять геймов остались за Свитолиной.

