В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Во вторник, 8 июня, в Украине ожидаются грозы. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
8 июня днем в Украине грозы.
Как сообщается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".
Читайте также, глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона. Количество осадков в Украине за 30 лет в целом уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в стране обостряется.
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