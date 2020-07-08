Глобальное потепление за последние 30 лет проявилось на всей территории Украины, но его темпы отличаются в зависимости от региона. Из всех областных центров погода сильнее всего изменилась в Чернигове и Киеве. Об этом сообщил директор Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Александр Косовец.

Больше всего за последнее 30 лет потеплело в Чернигове и Киеве - на 1,6°С, а менее всего в Ужгороде - на 0,9°С. Темпы глобального потепления в нашей стране в целом быстрее, чем в мире. Всемирная метеорологическая организация считает потепление за 30 лет близким 1°С.

Количество осадков в Украине за 30 лет в целом уменьшилось, а если учитывать увеличение испарения из-за роста температуры воздуха, то дефицит влаги в Украине обостряется.

Ранее сообщалось, что в Арктике резко выросла скорость подъема температуры, а в Индонезии два необитаемых острова ушли под воду из-за повышения уровня моря.