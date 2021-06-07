Більше лісів, менше пакетів, чистіша вода і зона відродження замість зони відчуження. Черговий форум "Україна-30" присвятили екології.

Президент ділився з журналістами грандіозними планами та анонсував нові проєкти. А ще пообіцяв великий аудит. Докладно про все розкаже Ірина Баглай.

Екореволюції - таки бути! Президент підписав закон, що обмежує обіг пластикових пакетів в Україні. Такою заявою Володимир Зеленський і відкрив форум "Україна 30". Отже, "ні" пластиковим пакетам, остаточно скажемо за 9 місяців. Для захисту довкілля саме цього року, каже Глава держави, парламент має ухвалити всі необхідні закони. Провести аудит надр і перевірити водоймища. Головна мета - досягти чистоти питної води в Україні.

Володимир Зеленський, Президент України:

Побудовано 4 сучасні лабораторії і відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України.

А ще кожна українська дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр. І ці кошти спрямовуватимуть на отримання освіти. У планах Президента також перетворити зону відчуження - Чорнобиль, на зону відродження - туристичну мекку. Ще один амбіційний проєкт - Зелена країна.

За 10 років площу лісів планують збільшити на мільйон гектарів. Також Президент констатував, що масштабне вирубування лісів у Карпатах - вже припинено. І чорне лісорубство й надалі триматимуть під пильним контролем.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ви погодитесь наша Україна дуже обдарована природою, дуже красива, і коли пролітаєш і наземно, але от ми літали і бачили що наші Карпати вони вже стають лисими, вирубка, чорні лісоруби, це неможливо приховати, правильно, - повністю з вами згодний, але воно продовжується, цікаво що це Івано-Франківщина, на Закарпатті менше, можливо тому що там є заробітки закордоном, відсутність контролю і корупція, яким чином можна протистояти цьому, чи нереально? Тому що через митницю провозять ліс кругляк. Зараз це як система повністю зупинено і з точку зору провезення через митницю і як вирубка в Карпатах, поодиноких випадків багато, великі компанії які цим займались і правоохоронці які цим займались і правоохоронці кришували все це було, зараз я вважаю системного такого немає, зараз ми посилили контроль, і зараз реальний дохід 1 млрд з лісу в першому кварталі був мінус. Це ті самі лісники які там, коли ви вичищаєте вони 3-4 місяці попрацювали і знов починають це робити це ж питання ще до нас самих. Ми будемо бачити і всі землі і всі ліси бачити рух якщо хтось буде вивозити, так ми все будемо бачити і система дронів буде готуватися, але якщо люди на місцях не розуміють цінність природи до кінця ці плями на жаль з нашої землі ви ці плями не виведете. Може саджати не лише нові дерева а й тих, хто вивозить - да, треба саджати, скажімо так, але млрд ми посадимо дерев парки в містах, на кожну людину два бюджети, парки створення.

Протистояти сірому ринку в Україні планують новими правилами продажу деревини. На електронних аукціонах. Чисте повітря планують забезпечити підвищенням податків для великих промисловців.

Володимир Зеленський, Президент України:

Велика промисловість повинна за це платити різними речами, об'ємом виробництва, об'ємом викидів, зменшувати це, будувати лікарні наприклад, а Президенту і прем'єру нікого не боятися і тиснути і все буде нормально.

А от забруднення водоймищ за кілька років подорожчає у восьмеро. За 30 років незалежності Україна втратила 10 тисяч річок. І головні причини - це викиди промислових відходів та забудова берегової зони.