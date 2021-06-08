Гаазьский суд розгляне апеляцію Ратка Младіча [ Редактировать ]
Гаазький суд сьогодні винесе рішення щодо апеляцій стосовно Ратка Младіча колишнього генерала армії боснійських сербів. 2017 Младіча, якого ще називають "боснійським м'ясником", визнали винним у злочинах проти людства, зокрема вбивстві тисяч мирних жителів Боснії та Герцеговини.
Так під час різанини у Сребрениці в 95-му за його наказом знищили понад 7 тисяч боснійських мусульман. Апеліції подали обидві сторони.
Захист просить виправдати Младіча, сторона обвинувачення зажадала визнати ексгенерала винним не тільки у геноциді в Сребрениці, а й ще у п'яти муніципалітетах Боснії та Герцеговини. Рішення суду вже не можна буде оскаржити.
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