Рішення суду вже не можна буде оскаржити

Гаазький суд сьогодні винесе рішення щодо апеляцій стосовно Ратка Младіча колишнього генерала армії боснійських сербів. 2017 Младіча, якого ще називають "боснійським м'ясником", визнали винним у злочинах проти людства, зокрема вбивстві тисяч мирних жителів Боснії та Герцеговини.

Так під час різанини у Сребрениці в 95-му за його наказом знищили понад 7 тисяч боснійських мусульман. Апеліції подали обидві сторони.

Захист просить виправдати Младіча, сторона обвинувачення зажадала визнати ексгенерала винним не тільки у геноциді в Сребрениці, а й ще у п'яти муніципалітетах Боснії та Герцеговини. Рішення суду вже не можна буде оскаржити.