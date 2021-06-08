Женщина прошла пешком из Украины в Британию [ Редактировать ]
Женщина из Великобритании по имени Урсула Мартин три года шла пешком из Киева к Лланидлоссу, преодолев 8 000 километров.
Главная цель такой "прогулки" - привлечь внимание к проблеме с раком яичников. У женщины диагностировали онкологию десять лет назад. После этого она решила путшествовать по миру.
Отмечается, что до этого она преодолела пешком ввесь Уэльс - 5 600 км.
Свой поход она назвала Европа плюс один. Вскоре вспыхнула пандемия коронавируса. Первый локдаун Урсула провела во Франции. Затем двигалась туда, куда могла попасть в условиях глобального карантина.
В течение необычного путешествия Мартин сносила восемь пар обуви.
Вскоре женщина планирует начать новый пеший тур по маршруту Джона О'Гроатса в Лендс-Энд. Так она решила преодолеть две крайних точки Великобритании.
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