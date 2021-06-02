На соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле (США) 17-летний американский легкоатлет Эррион Найтон побил мировой рекорд в возрастной категории до 18 лет (U18) на дистанции 200 метров, принадлежавший легендарному Усейну Болту. Об этом сообщает World Athletics.

Найтон пробежал дистанцию за 20,11 (+1,6 м/с), что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда именитого ямайца.

На беговой дорожке Найтон обогнал чемпиона Европы Жарнела Хьюза и чемпиона мира 2016 года на 60 метров в помещении Трейвона Бромелла. Бромелл финишировал вторым (20.20), а Хьюз был третьим (20.30).

В начале мая Найтон показал результат 9,99 на дистанции 100 метров с ветром +2,7 м/с в Клермоне. При этом мировой рекорд Болта составляет 9,58 секунд.

Затем новый "человек-молния" пробежал 200 метров за 20.30 на турнире World Athletics Continental Tour Gold, а совсем недавно он выиграл забег на 100 метров на турнире Continental Tour Gold в Бостоне с результатом 10,16.

Эррион Найтон будет участвовать в отборе в сборную США на Олимпиаду-2020, поэтому фанаты легкой атлетики могут увидеть мировые рекорды в Токио. На данный момент юное дарование занимает лишь седьмое место в рейтинге сборной на дистанции в 200 метров.

Напомним, что украинская сборная по легкой атлетике завоевала на Чемпионате Европы три награды.