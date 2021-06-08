Хоч на дискотеку, а хоч на стадіон. Навіть у ресторан опівночі - можна. Уряд послабив карантин для "жовтої зони". А в ній, нагадаємо, зараз усі області України.

Масові заходи - більше не табу. Хоча є певні умови. Які?

Ковток свободи. Сидіти в ресторанах тепер українці можуть хоч усю ніч. А ще влаштовувати бенкети, відвідувати дискотеки і спортивні змагання. Уряд послабив карантинні обмеження. Змінив кілька правил "жовтої зони", а також "зеленої", до якої планують перевести понад половину областей.

Отже, кафе, ресторани тепер працюватимуть цілодобово. Нагадаємо, раніше клієнтів обслуговували з сьомої ранку до півночі. "Поближчають" і умови. Відстань між столиками скоротять з двох метрів до півтора. Більше жодних табу на кемпінги, фестивалі, дискотеки та нічні клуби. Але є і нюанс: якщо у відвідувачів будуть негативні ПЛР-тести або вони матимуть ковідні сертифікати - заходи відбуватимуться без жодних обмежень. Та чи готові українці робити тести, щоб відвідати, наприклад, кінотеатр?

Ні, я не готова, чесно. І я думаю, більшість людей до цього не готова. Ми і так платимо всі ці ПЦР-тести аби за кордон поїхати відпочити.

Готовий, без проблем! Я думаю, що для тих верств населення, у яких немає коштів на ПЛР-тест, для них треба придумати якусь систему безкоштовних тестів. Я одразу, з першого дня хотів щепитися, так що все нормально.

Я - нет. Я его не сдавала даже когда болела!

Якщо негативних тестів у відвідувачів не має, організатори повинні забезпечити соціальну дистанцію, якщо це на свіжому повітрі. А у закритих приміщеннях організувати дві третини заповненості місць. Та чи не виникнуть певні незручності в роботі закладів через новації і як заохочуватимуть українців здавати ПЛР-тести - ми розпитали в одного з організаторів концертів.

Дмитро Феліксов керівник івент-компанії:

Постанова прийнята, механізм наразі ще не розроблений і ми лише самі розробляємо, видумуємо - як це зробити найбільш ефективніше. Сьогодні мали перемовини з деякими лабораторіями з приводу того, щоб забезпечити тестування прямо перед подією, і маємо надію, що з кимось домовимось, щоб це можливо було і було з адекватною вартістю. Тобто, зараз комерційна вартість приблизно складає десь 700 грн. Собівартість складає десь 150 грн і ось ми десь хочемо домовитися. Ці витрати мають нести глядачі, але ми хочемо, щоб це були посильні витрати для них.

Змінюються і правила перетину українського кордону. Іноземцям тепер окрім страхового поліса треба надати один з трьох документів: це або негативний ПЛР-тест, або експрес-тест на антиген, або сертифікат про повний курс вакцинації.