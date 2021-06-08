У гуртожитку Рівного загинув студент місцевого коледжу [ Редактировать ]
У Рівному з вікна гуртожитку коледжу випав студент. Хлопцеві було лише 18 років, він - сирота. Від отриманих травм помер на місці.
Юнак видерся на димар. І зірвався. Як і чому там опинився?
Усе сталося напередодні на задньому подвір'ї гуртожитку, що в центрі Рівного. Очевидці розповідають: хлопець серед ночі переліз із вікна на цегляний димохід, розташований впритул до будівлі.
Микола, працівник гуртожитку:
Ота арматура, а чого він туди ліз - ну, факт того, що арматура та не витримала, він і впав.
Хлопець помер ще до приїзду "швидкої". Медики, які прибули на виклик, кажуть - травми були несумісні з життям.
Любов Волинець, старша лікарка зміни Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:
Лежав він на спині без ознак життя. Навколо нього були великі сліди від крові. Скоріше, була отримана кататравма - це травма, це пошкодження внутрішніх органів, які наступають внаслідок падіння з висоти.
Хлопця звали Дмитро, йому було 18 років. Жив у цьому гуртожитку лише пів року. Приїхав до Рівного із сусідньої Хмельниччини. Юнак - сирота.
Тамара, вахтерка гуртожитку:
Хлопець добрий був, дитина - як дитина. Сирота, бабушка була і брат опікували самі.
Вихователі розповідають: в одній з кімнат на третьому поверсі засиділися троє хлопців, голосно лунала музика.
Тамара Боговід, вихователька гуртожитку:
Вахтер почула, що вони не сплять - побачила світло і прийшла, постукала, щоби їх по своїх кімнатах розвести. На той період він просто сказав - "я не хочу, щоб мене тут побачили", - якось так. Вона, фактично, була в той час в кімнаті цій, але не знаючи про те, що він за вікном.
У гуртожитку подейкують, хлопець мав борги за проживання. Тож припускають, що за вікном він просто хотів сховатися від вахтерки. Бо жив він у іншій кімнаті.
Владислава, студентка, сусідка по гуртожитку:
Він, казали, що випав з 45-ої поряд з нами, але проживає він у 36.
Кімнату, де проживав хлопець, ми застали відчиненою. Але в ній нікого не було. Керівництво коледжу, якому належить гуртожиток, коментувати ситуацію відмовилося. Кажуть, Дмитро не їхній студент: у них тільки проживав, а навчався в іншому закладі.
Тамара Боговід, вихователька гуртожитку:
Хлопець непоганий, добрий. Його полюбили наші студенти. Але частенько він оце пробував висіти за вікном, або перелазити через це вікно. І вчора зі студентами говорила - декілька студентів сказали, що його попереджали не раз, що ти так не роби.
Що ж насправді сталося того вечора - мають з'ясувати поліцейські.
Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації поліції Рівненської області:
Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з відміткою нещасний випадок.
У поліції кажуть, остаточна причина смерті парубка буде відома лише після судово-медичної експертизи.
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