У Рівному з вікна гуртожитку коледжу випав студент. Хлопцеві було лише 18 років, він - сирота. Від отриманих травм помер на місці.

Юнак видерся на димар. І зірвався. Як і чому там опинився?

Усе сталося напередодні на задньому подвір'ї гуртожитку, що в центрі Рівного. Очевидці розповідають: хлопець серед ночі переліз із вікна на цегляний димохід, розташований впритул до будівлі.

Микола, працівник гуртожитку:

Ота арматура, а чого він туди ліз - ну, факт того, що арматура та не витримала, він і впав.

Хлопець помер ще до приїзду "швидкої". Медики, які прибули на виклик, кажуть - травми були несумісні з життям.

Любов Волинець, старша лікарка зміни Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Лежав він на спині без ознак життя. Навколо нього були великі сліди від крові. Скоріше, була отримана кататравма - це травма, це пошкодження внутрішніх органів, які наступають внаслідок падіння з висоти.

Хлопця звали Дмитро, йому було 18 років. Жив у цьому гуртожитку лише пів року. Приїхав до Рівного із сусідньої Хмельниччини. Юнак - сирота.

Тамара, вахтерка гуртожитку:

Хлопець добрий був, дитина - як дитина. Сирота, бабушка була і брат опікували самі.

Вихователі розповідають: в одній з кімнат на третьому поверсі засиділися троє хлопців, голосно лунала музика.

Тамара Боговід, вихователька гуртожитку:

Вахтер почула, що вони не сплять - побачила світло і прийшла, постукала, щоби їх по своїх кімнатах розвести. На той період він просто сказав - "я не хочу, щоб мене тут побачили", - якось так. Вона, фактично, була в той час в кімнаті цій, але не знаючи про те, що він за вікном.

У гуртожитку подейкують, хлопець мав борги за проживання. Тож припускають, що за вікном він просто хотів сховатися від вахтерки. Бо жив він у іншій кімнаті.

Владислава, студентка, сусідка по гуртожитку:

Він, казали, що випав з 45-ої поряд з нами, але проживає він у 36.

Кімнату, де проживав хлопець, ми застали відчиненою. Але в ній нікого не було. Керівництво коледжу, якому належить гуртожиток, коментувати ситуацію відмовилося. Кажуть, Дмитро не їхній студент: у них тільки проживав, а навчався в іншому закладі.

Тамара Боговід, вихователька гуртожитку:

Хлопець непоганий, добрий. Його полюбили наші студенти. Але частенько він оце пробував висіти за вікном, або перелазити через це вікно. І вчора зі студентами говорила - декілька студентів сказали, що його попереджали не раз, що ти так не роби.

Що ж насправді сталося того вечора - мають з'ясувати поліцейські.

Марія Юстицька, начальниця відділу комунікації поліції Рівненської області:

Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство з відміткою нещасний випадок.

У поліції кажуть, остаточна причина смерті парубка буде відома лише після судово-медичної експертизи.