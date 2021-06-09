День друзей: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
Человек не может жить в полном одиночестве без поддержки и заботы. Людьми, которые могут дать друг другу эти ощущения, являются друзья.
Ежегодно, 9 июня, в ряде стран мира отмечается День друзей. Хотя праздник и неофициальный, однако его с удовольствием отмечают с близкими людьми. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления с праздником, посвященным необходимым в жизни людям.
Поздравляю с Днем друзей!
Вместе жить нам веселей.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!
Лишь добра тебе желаю,
Счастья, радости, любви,
Никогда не знать печали.
Лучшее все впереди!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm
***
В этот день хочу друзей поздравить,
Подарить вам теплые слова.
Не могу без вас себя представить,
Дружба наша истинно крепка!
Я хочу, чтоб были вы здоровы,
Счастье просто било через край,
Чтобы небо было васильковым,
Целый год в душе — цветущий май!
Чтобы наша дружба не кончалась,
Ей помехи были не страшны,
Чтобы в сердце навсегда остались
Наши чаянья и лучшие мечты!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm
Поздравляю с днем друзей,
И спасибо что Вы рядом,
Много ярких, добрых дней,
Это лучшая награда.
И хочу чтоб через край,
Счастье Ваше бы плескались.
И друзья, чтобы видать,
Только верные встречались.
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm
Как хорошо, что есть на свете день —
День радости, веселья и успехов.
Спасибо Дню друзей, что вы со мной.
Что много радости, тепла и много света.
Как важно ощущать своих друзей.
Быть вместе в радости,
Делить на всех и горе.
Пусть все проблемы унесет река.
И по колено будет даже море!
Мои друзья, я поздравляю вас.
Спасибо, что вы есть на этом свете.
Желаю счастья, радости, добра.
И пусть попутным в жизни будет ветер!
Фото: Kp.ua
***
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htmС Днем друзей! Цените дружбу!
Благ любых вам — весь набор!
Счастье в танце пусть закружит,
Пусть не будет больше ссор.
Споры все и недомолвки
Пусть исчезнут навсегда.
От обиды нет ведь толку —
Миром правит доброта!
© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm
***
Без дружбы трудно жить на свете,
Поддержки мало и тепла.
Нет тех бесед, что греют сердце
И жизнь без искорки скучна.
За друга, не жалея ноги —
В полночный час пройду я путь,
Чтобы помочь ему не много,
Развеять жизненную грусть.
Фото: pinterest.ru
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© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/3.htm
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