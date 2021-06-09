Человек не может жить в полном одиночестве без поддержки и заботы. Людьми, которые могут дать друг другу эти ощущения, являются друзья.

Ежегодно, 9 июня, в ряде стран мира отмечается День друзей. Хотя праздник и неофициальный, однако его с удовольствием отмечают с близкими людьми. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления с праздником, посвященным необходимым в жизни людям.

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселей.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!



Лишь добра тебе желаю,

Счастья, радости, любви,

Никогда не знать печали.

Лучшее все впереди!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm

***

В этот день хочу друзей поздравить,

Подарить вам теплые слова.

Не могу без вас себя представить,

Дружба наша истинно крепка!



Я хочу, чтоб были вы здоровы,

Счастье просто било через край,

Чтобы небо было васильковым,

Целый год в душе — цветущий май!



Чтобы наша дружба не кончалась,

Ей помехи были не страшны,

Чтобы в сердце навсегда остались

Наши чаянья и лучшие мечты!



© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm

***

Поздравляю с днем друзей,

И спасибо что Вы рядом,

Много ярких, добрых дней,

Это лучшая награда.



И хочу чтоб через край,

Счастье Ваше бы плескались.

И друзья, чтобы видать,

Только верные встречались.

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm

***

Как хорошо, что есть на свете день —

День радости, веселья и успехов.

Спасибо Дню друзей, что вы со мной.

Что много радости, тепла и много света.



Как важно ощущать своих друзей.

Быть вместе в радости,

Делить на всех и горе.

Пусть все проблемы унесет река.

И по колено будет даже море!



Мои друзья, я поздравляю вас.

Спасибо, что вы есть на этом свете.

Желаю счастья, радости, добра.

И пусть попутным в жизни будет ветер!

Фото: Kp.ua

***

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htmС Днем друзей! Цените дружбу!

Благ любых вам — весь набор!

Счастье в танце пусть закружит,

Пусть не будет больше ссор.



Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обиды нет ведь толку —

Миром правит доброта!

© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/2.htm

***

Без дружбы трудно жить на свете,

Поддержки мало и тепла.

Нет тех бесед, что греют сердце

И жизнь без искорки скучна.



За друга, не жалея ноги —

В полночный час пройду я путь,

Чтобы помочь ему не много,

Развеять жизненную грусть.

Фото: pinterest.ru

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© http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-druzey/3.htm

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