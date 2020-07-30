Топ-5 интересных фактов о дружбе [ Редактировать ]
Международный день дружбы ежегодно отмечают 30 июля. В 2020 году праздник пройдет в юбилейный десятый раз.
Podrobnosti.ua сделали подборку самых интересных фактов, связанных с дружбой.
Факт №1: Дружба продлевает жизнь и защищает человека от разного рода заболеваний. Кроме того, люди, которые находятся в хороших дружеских отношениях, чувствуют больше положительных эмоций.
Факт №2: Дети начинают налаживать дружеские отношения в возрасте 9 месяцев. У них устанавливается контакт со сверстниками и детьми других возрастных групп, с которыми они имеют схожие интересы и вместе исследуют окружающий мир.
Факт №3: Согласно проведенному социологическому исследованию, самым дружелюбным из городов является австралийский Сидней, из национальностей самыми общительными признаны бразильцы и филиппинцы.
Факт №4: Женщины больше нуждаются друзей, чем мужчины. Также после замужества они теряют часть друзей и могут испытывать дискомфорт из-за нехватки общения.
Факт №5: Животные разных видов могут хорошо ладить с людьми. Шимпанзе, лошади, дельфины и слоны могут поддерживать дружбу с людьми всю жизнь.
Читайте также об истории Международного дня дружбы.
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