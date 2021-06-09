В четверг, 9 июня, утром в Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Отмечается, что авария случилась на проспекте Науки - там столкнулись два пассажирских автобуса.

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"Пассажирские перевозки в Киеве на высоком уровне. Это еще раз доказывает это серьезное ДТП, которое произошло утром на проспекте Науки между двумя пассажирскими автобусами", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и причины ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - дети.

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