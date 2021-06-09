В Черкассах произошло масштабное ДТП, пострадали дети [ Редактировать ]
В среду, 8 июня, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - дети.
Об этом сообщает пресс-служба КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".
"Вчера в 22:24 на перекрестке улиц Надпольная и Грушевского в Черкассах столкнулись ВАЗ и Volkswagen. Сообщили о большом количестве пострадавших, поэтому к месту происшествия выехали четыре бригады экстренной помощи",- говорится в сообщении.
Известно, что на месте аварии медики оказывали помощь 8-летнему мальчику с ушибами, 49-летней женщине с ушибом грудной клетки и 43-летней женщине с многочисленными гематомами.
В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали мальчика и девочку восьми лет с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.
Также в больницу медики доставили 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами и 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.
Ранее сообщалось, что под Ривне на трассе произошло жуткое смертельное ДТП. Автомобили Mitsubishi Outlender и Seat Inca столкнулись на большой скорости. В результате аварии мгновенно погибли 2 человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением
Здивуванню поліцейських не було меж, коли на водійському сидінні вони побачили дев'ятирічну дівчинку, а поруч на сусідньому сидінні - її чотирирічну сестру
В понедельник, 24 мая, в Виннице произошло жуткое ДТП
В четверг, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки произошла серьезная авария
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом