В среду, 8 июня, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии пострадали семь человек, среди которых - дети.

Об этом сообщает пресс-служба КНП "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

"Вчера в 22:24 на перекрестке улиц Надпольная и Грушевского в Черкассах столкнулись ВАЗ и Volkswagen. Сообщили о большом количестве пострадавших, поэтому к месту происшествия выехали четыре бригады экстренной помощи",- говорится в сообщении.

Известно, что на месте аварии медики оказывали помощь 8-летнему мальчику с ушибами, 49-летней женщине с ушибом грудной клетки и 43-летней женщине с многочисленными гематомами.

В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали мальчика и девочку восьми лет с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

Также в больницу медики доставили 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами и 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось, что под Ривне на трассе произошло жуткое смертельное ДТП. Автомобили Mitsubishi Outlender и Seat Inca столкнулись на большой скорости. В результате аварии мгновенно погибли 2 человека.

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