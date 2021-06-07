12-летний мальчик погиб в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в свой день рождения. Трагедия произошла в воскресенье, 6 июня, на Белоцерковщине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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По предварительной информации, отец мальчика, который находился за рулем, превысил скорость и не справился с управлением.

"В результате автомобиль снесло в кювет. В дальнейшем автомобиль столкнулся с деревом. Мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков. Отца, мать и крестную ребенка, которые также находились в авто, с многочисленными травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Николаевом 16-летний водитель BMW X5 попал в жуткое ДТП. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет. С места происшествия их увезла "скорая". Еще одна 17-летняя девушка от медицинской помощи отказалась.

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