NASA опубликовало два изображения, полученные от космического корабля Juno, в момент максимального сближения с крупнейшей луной Юпитера – Генимедом. Облет произошел 7 июня 2021 года, и это самое близкое расстояние, которое космический корабль подошел к спутнику за более чем два десятилетия.

Главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио сказал, что они собираются не торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы на основе изображений, но пока "просто восхищайтесь этим небесным чудом".

Ганимед с близкого расстояния

На изображениях – одно из тепловизора JunoCam орбитального аппарата, а другое – звездной камеры Stellar Reference Unit – выделяются кратеры, темные и светлые пятна на местности и то, что, по мнению космического агентства, может быть структурными особенностями, связанными с тектоническими разломами.

Пролет аппарата Juno возле Ганимеда

JunoCam удалось запечатлеть почти всю светлую сторону спутника с помощью зеленого фильтра. Позже, когда версии одной и той же фотографии будут отправлены обратно с использованием красного и синего фильтров, NASA сможет предоставить полный цветной портрет Ганимеда.



Ганимед с близкого расстояния

Космический зонд NASA Juno покинул мыс Канаверал 5 августа 2011 года и вышел на полярную орбиту Юпитера 5 июля 2016 года. Ранее в этом году космическое агентство продлило период полета зонда до сентября 2025 года. Когда работа будет завершена, он будет отправлен в атмосферу Юпитера, где будет уничтожен.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как выглядит космос с орбиты Юпитера. Также на другом спутнике Юпитера астрономы рассмотрели огни вулкана.