Крупнейший спутник Юпитера увидели с ближайшего расстояния в истории [ Редактировать ]
Источник: NASA
NASA опубликовало два изображения, полученные от космического корабля Juno, в момент максимального сближения с крупнейшей луной Юпитера – Генимедом. Облет произошел 7 июня 2021 года, и это самое близкое расстояние, которое космический корабль подошел к спутнику за более чем два десятилетия.
Главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио сказал, что они собираются не торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы на основе изображений, но пока "просто восхищайтесь этим небесным чудом".
Ганимед с близкого расстояния
На изображениях – одно из тепловизора JunoCam орбитального аппарата, а другое – звездной камеры Stellar Reference Unit – выделяются кратеры, темные и светлые пятна на местности и то, что, по мнению космического агентства, может быть структурными особенностями, связанными с тектоническими разломами.
Пролет аппарата Juno возле Ганимеда
JunoCam удалось запечатлеть почти всю светлую сторону спутника с помощью зеленого фильтра. Позже, когда версии одной и той же фотографии будут отправлены обратно с использованием красного и синего фильтров, NASA сможет предоставить полный цветной портрет Ганимеда.
Ганимед с близкого расстояния
Космический зонд NASA Juno покинул мыс Канаверал 5 августа 2011 года и вышел на полярную орбиту Юпитера 5 июля 2016 года. Ранее в этом году космическое агентство продлило период полета зонда до сентября 2025 года. Когда работа будет завершена, он будет отправлен в атмосферу Юпитера, где будет уничтожен.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как выглядит космос с орбиты Юпитера. Также на другом спутнике Юпитера астрономы рассмотрели огни вулкана.
по теме
Попри помилки систему, у NASA назвали шостий політ вертольота успішним
Аппарат NASA InSight оказался в западне между Солнцем и грязью
Космический телескоп "Хаббла" исследовал аномалии в необычной спиральной галактике на расстоянии 120 миллионов световых лет от нас
"Чжужун" шукає ознаки життя, досліджує ґрунти, ділянки, вкриті кригою, та атмосферу Червоної планети
Новый проект ученых приглашает общественность помочь исследовать эти необычные свойства "космических медуз"