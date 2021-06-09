В среду, 9 июня, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в том, что власти Германии помогут снизить для Украины риски от запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом по итогам встречи в Берлине сообщил Кулеба.

Я получил четкие заверения, что Германия осознает все риски для Украины от этого проекта. И хочет помочь Украине их уменьшить.

Кулеба выразил сожаление в расхождении позиций Киева и Берлина по данному вопросу. В свою очередь Маас заявил, что завершение строительства газопровода привязано к транзиту газа через Украину.

Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной.

"Завершение проекта "Северный поток-2" привязано к тому, чтобы транзит газа происходил через украинскую территорию и в дальнейшем. Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - добавил министр.

Также министры обсудили ситуацию на Донбассе и работу нормандской четверки.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации формулы Штайнмайера", - сказал Маас.

Он признал Россию стороной конфликта и призвал ее повлиять на сепаратистов для стабилизации "режима тишины".

"Для этого прежде всего Москва должны использовать свое влияние на Востоке Украине. Москва является стороной конфликта", - сказал немецкий министр.

В свою очередь, Кулеба заявил, что готов к "предметному разговору" с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата "как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования".

Он также заявил, что Украина хочет добиться прогресса в переговорах. "Мы не можем позволить процессу стоять на месте, мы должны двигаться вперед. Я благодарен за усилия, которые Германия и Франция прилагают в нормандском формате, но мы должны делать больше", - подчеркнул он.

Маас отметил, что встреча нормандской четверк" на министерском уровне будет иметь смысл только в случае прогресса в реализации минских соглашений, но работа в данном формате продолжается.

Также Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву.

Кроме того, он обратился к Маасу с просьбой передать Украине избыточные дозы вакцин против коронавируса.

"Я обратился к Хайко с просьбой увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". Поставки по ней могут начаться примерно через 10 дней. Вторая нитка будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.

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