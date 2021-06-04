Путин анонсировал достройку второй нитки "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Вторая нитка российского газопровода "Северный поток-2" будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. Первая нитка уже закончена.
Об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, поставки газа по первой нитке "Северного потока - 2" могут начаться примерно через 10 дней.
"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы - ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их - и все. Ну дней 10, наверное, потребуется", - сказал Путин.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
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