Поставки российского газа через Украину будут продолжаться, пока действуют контакты. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, у России нет задачи приостановить поставку газа через Украину.

"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров в Украине", - отметил он.

Биричевский также сообщил, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.

По его словам, "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.

"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - добавил Биричевский.

Ранее в Польше заявили, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа". Также мы писали о том, что в водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2".

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