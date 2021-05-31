"Северный поток-2": в России сделали заявление о поставках газа через Украину [ Редактировать ]
Поставки российского газа через Украину будут продолжаться, пока действуют контакты. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По его словам, у России нет задачи приостановить поставку газа через Украину.
"Сейчас контракт действует, а дальше будут переговоры "Газпрома" и их партнеров в Украине", - отметил он.
Биричевский также сообщил, что если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям.
По его словам, "Северный поток-2" является сугубо экономическим проектом, а в отношении транзита газа через Украину существуют определенные контрактные обязательства.
"И эти поставки через Украину будут продолжаться до тех пор, пока будут действовать соответствующие контракты", - добавил Биричевский.
Ранее в Польше заявили, что "Северный поток-2" может стать "инструментом шантажа". Также мы писали о том, что в водах Германии продолжили укладку "Северного потока-2".
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