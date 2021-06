Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике. Фотографии и видео сильно похудевшего диктатора опубликовал южнокорейский новостной сайт NK News.

Явная потеря веса лидера Северной Кореи вызвала новую волну слухов о его здоровье и домыслов о его заболеваниях.

Kim Jong Un walking into the politburo meeting, from KCTV June 5. Also some hummingbird applause on the left there pic.twitter.com/Cpbum5Txgs