Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике. Фотографии и видео сильно похудевшего диктатора опубликовал южнокорейский новостной сайт NK News.

Явная потеря веса лидера Северной Кореи вызвала новую волну слухов о его здоровье и домыслов о его заболеваниях.

Kim Jong Un walking into the politburo meeting, from KCTV June 5. Also some hummingbird applause on the left there pic.twitter.com/Cpbum5Txgs — Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 5, 2021

Южнокорейские спецслужбы утверждают, что в 2012 году он весил около 90 кг. Из-за постоянного курения, любви к алкоголю и деликатесам, к 2020 году его вес увеличился до 140 кг. Теперь же он очевидно снизился.

У Ким Чен Ына заметно похудели руки - ремешок у его часов Portofino Automatic за $12 тыс. швейцарской компании IWC Schaffhausen явно затянут туже.

Представитель Командования специальных операций ВС США в Южной Корее Майк Бродка заявил, что "заметная потеря веса может и не означать чего-то значительного, однако это может помочь понять другие моменты, которые анализируют спецслужбы".

Это может быть и банальное изменение образа жизни на более здоровый, а может быть и что-то более сложное. Сейчас мы этого не знаем. Но эта ситуация поднимает достаточно серьезные вопросы, и мы должны пристально следить за событиями ближайших двух месяцев, чтобы выяснить все.

В апреле 2020 года телеканал CNN сообщил, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.

Напомним, что недавно Ким Чен Ын запретил 15 стрижек, которые, по его мнению, являются символом "капиталистической культуры".