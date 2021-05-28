Северокорейский лидер Ким Чен Ын запретил ношение джинсов скинни, ряд видов пирсинга на теле и 15 стрижек. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на государственную газету КНДР Rodong Sinmum.

Издание опубликовало статью, в которой выражена обеспокоенность тем, что молодые корейцы все больше приобщаются к западным модным тенденциям. Главными врагами трудовой молодежи были объявлены "15 несоциалистических стрижек".

Мы должны остерегаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни и бороться за избавление от них.

Социалистический союз патриотической молодежи, который является своеобразной "полицией моды", заявил, что у мужчин особенно не приветствуется стрижка маллет, когда по бокам и на передней части головы волосы коротко остригаются, а сзади чем длиннее волосы, тем лучше.

Джордж Клуни со стрижкой маллет в сериале "Дни нашей жизни" (1979-1988)

Маллет был популярен в 1980-хх годах, но мода на него неожиданно вернулась в 2020-м. Самые известные поклонники маллета: Yo-landi из группы Die Antwoord и "король тигров" Джо Экзотик.

"Король тигров" (Tiger King) Джозеф Мальдонадо-Пассаж по прозвищу "Джо Экзотик"

Перебежчики рассказывают, что женщинам в Северной Корее разрешено носить только аккуратно уложенные волосы средней длины без создания дополнительного объема. Всем жителям Северной Кореи запрещено красить волосы.

Напомним, что недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал власти, партию и народ готовиться к новому "Трудному походу". Так в КНДР называют период экономического кризиса и массового голода 1990-х годов, когда в стране умерли минимум полмиллиона человек.