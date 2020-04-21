США изучают разведывательные данные о том, что состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына якобы ухудшилось после перенесенной хирургической операции. В то же время власти Южной Кореи и Китая ставят под сомнение информацию, которая появилась в ряде СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Первой о том, том, что северокорейский лидер перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, сообщила южнокорейская газета Daily NK. По информации издания, Ким Чен Ын перенес хирургическое вмешательство 12 апреля и теперь восстанавливается.

Новость подхватила CNN. Ссылаясь на свои источники в американских спецслужбах, телекомпания сообщила, что операция была не очень удачной, и состояние лидера ядерной державы на корейском полуострове "внушает серьезные опасения".

Bloomberg News процитировал неназванного американского чиновника, который заявил, что Белому дому стало известно, что Ким Чен Ыну стало хуже после операции. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.

CNN акцентирует внимание на том, что в последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. При этом 15 апреля он пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена. Вместе с тем, американские власти официально не комментируют эти слухи.

"Мы очень внимательно следим за этими сообщениями", - сказал в интервью Fox News советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Информацию, распространяемую американскими СМИ, опровергают источники южнокорейского агентства Yonhap. Ставят ее под сомнения и в отделе международных связей Коммунистической партии Китая.

Напомним, что северокорейскому лидеру 36 лет. Ким Чен Ын обладает абсолютной властью в КНДР. У него нет явного преемника, и любая нестабильность в стране, обладающей ядерным арсеналом, может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего мира. На фоне слухов о болезни Ким Чен Ына фондовой рынок Южной Кореи, а также местная валюта вон обвалились более, чем на 1%.