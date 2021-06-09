У середу, 9 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" депутат від партії "Слуга народу" Денис Монастирський прокоментував ситуацію з законом про недостовірне декларування.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений Верховною Радою закон.

Я взяв результати голосування по правкам. За першу – 251, по іншій – 304. За це голосував майже весь парламент. Більшістю. Я не підтримував дані поправки. Що вони передбачають? З трибуни поправки звучали по-іншому.

"Говорили про те, що коли декларуєш і не знаєш, що є у родичів, бо вони не надали цю інформацію, таке трапляється. Різні відносини в сім’ї. Вони зрозуміли, буде можливість, якщо дійсно буде надана можливість, якщо б не повідомила друга половина – це було би нормально", - додав він.

Так звучало з трибуни. Насправді поправка вводила двозначність. Тепер, якщо дружина не повідомила, що є завод, то ти це не декларуєш і не несе за це відповідальність. Це зовсім інший контекст.

Також він розповів, як трапилось, що при розгляді правок до закону про недостовірне декларування, на засіданні Комітету не змогли вгледіти, і всі 300 з хвостиком осіб голосували бездумно, довіряючи людині з трибуни, ввівши в оману всіх народних депутатів.

В Комітеті ця поправка не була підтримана. Це поправка, яка ставилась на голосуванні, і не була врахована Комітетом. Коли вона була поставлена, автором було обґрунтовано, Ігорем Фрісом, він навів аргументи, які абсолютно зрозумілі для чиновників.

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