У середу, 9 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" експерт з Конституційного права Богдан Бондаренко розповів про поправку "позбавлення волі та обмеження волі" та що це означає.

Є різні санкції в кримінальному праві. Якщо ми говоримо про позбавлення волі, люди сприймають як тюрму. Обмеження волі - право на пересування обмежується, але це більш лайт-режим, адже це виправні центри, де людина може користуватися певними благами життя, якими не може у в’язниці, і навіть за дозволом може відлучатися на певний короткий час. Але це деталі, вони важливі, але концептуально проблема в іншому.

"Треба відмотувати до жовтня і листопада 2020 року. На той момент діяла стаття кримінального кодексу, яка передбачала позбавлення волі. Зараз дискутуємо про те, що треба запровадити позбавлення волі, щоб санкції були ефективними. Тобто, щоб треба посадить всіх корупціонерів. Але статистика про притягнення до відповідальності вироків, які мали санкції позбавлення волі в нас тяжіє до нуля, поки санкція існувала. Тобто, чи можемо говорити про те, що, запровадивши позбавлення волі, ми матимемо ефективну систему – ні", - додав він.

Відмітимо, що президент України Володимир Зеленський має намір ветувати ухвалений Верховною Радою закон.

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