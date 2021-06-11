В ОП назвали самые дружественные к Украине государства [ Редактировать ]
Офис президента Украины назвал самые дружественные к стране государства. В этом списке есть США, Канада и Турция. Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества. Это такие страны:
- США,
- Канада,
- Турция,
- Литва,
- Польша,
- все балтийские страны.
Украина готова дальше продолжать расширять этот круг дружественных стран, сообщил он. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.
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