Евросоюз продлил запрет на инвестиции в Крым [ Редактировать ]
Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни.
Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
По данным журналиста, решение было принято сегодня, 9 июня.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму.
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Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його інформацією, офіційно рішення ухвалять 9 червня. Нагадаю, ЄС запровадив санкції 2014 після окупації Криму Росією
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