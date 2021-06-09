Запрет на инвестиции в Крым/ Фото: ru.krymr.com

Послы Евросоюза утвердили продление запрета на инвестирование в оккупированном Россией Крыму. Официальное решение обнародуют в ближайшие дни.

Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

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По данным журналиста, решение было принято сегодня, 9 июня.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму.

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