В порту "Ника-Тера" (входит в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа) запушена современная лаборатория, которая позволит проводить экспресс-анализы аграрных грузов, поступающих в порт для хранения и перевалки.



"Порт устроил настоящую революцию в скорости обслуживания своих клиентов. Время проведения анализов грузов уменьшится с 2-х суток до 1 минуты. Лаборатория оснащена автоматизированным спектрометром немецкой компании Bruker (стоимость более 3 млн гривен). Запуск в лаборатории порта нового оборудования даст возможность существенно увеличить скорость и точность проведения анализа качества поступающих грузов", – говорится в пресс-релизе Group DF.

Bruker – известная компания, акции которой котируются на бирже NASDAQ. Компания специализируется на производстве диагностических решений и оборудовании, которое позволяют исследовать материалы на молекулярном, клеточном и микроскопическом уровнях.

Ключевыми клиентами порта являются аграрии, поэтому в первую очередь лаборатория будет проводить анализ качества аграрных грузов – зерновых, шрота подсолнечника и растительных масел. Новое оборудование позволяет оперативно выявлять порчу или фальсификат при приеме грузов, точно определяя качество продукта.

"Как порт нового поколения, мы внедряем лучшие решения портовой отрасли, которые позволяют увеличить скорость и качество обслуживания. Сейчас все лабораторные исследования грузов полностью автоматизированы, минимизировано вмешательство человека. Это именно то, что требовали наши клиенты. Запустив современную лабораторию, мы гарантируем клиентам максимально точный анализ качества принимаемой портом продукции. Мы обеспечиваем обслуживание Just in Time", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.

Порт входит в группу компаний Group DF.

Ранее пресс-служба Group DF сообщала, что в развитие порта Дмитрий Фирташа уже инвестировал более 1,5 млрд гривен. В рамках реализации масштабной программы по увеличению своей пропускной способности, в порту построили новые причалы (сейчас их 8, и их протяженность 1900 метров), новый весовой комплекс (2 технологические линий производительностью 1800 м3 в час), куплено 4 погрузочных машины производительностью до 1500 тонн в час и существенно увеличена длинна собственных ж/д путей (до 23 км).

"Мы улучшаем все базовые характеристики порта, делаем его более конкурентоспособным в Николаевском регионе. Стратегия в отношении этого актива не меняется: порт стремится стать самым надежным звеном в логистических цепочках своих клиентов", – говорит Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

В начале недели Group DF сообщила о запуске нового логистического бизнеса – "Ника Транс Логистика", ориентированного на европейский рынок.