Жуткие снимки морга в Харькове, который находится на улице Дмитриевской, опубликовали в сети. Трупы людей разбросаны прямо на полу, а в помещении абсолютная антисанитария. Об этом сообщает Telegram-канал Х*****й Харьков".

Сотрудник учреждения показал, как выглядит Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы изнутри.

Работник морга обвиняет свое руководство в том, что все там выглядит именно так. В частности, этот человек сказал, что в полное антисанитарное положение помещений там воспринимается как должное. Не говоря уже о том, что многие тела лежат, как мусор.

"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке. Это больные ковидом, СПИДом, гепатитом. Заметьте, это в центре Харькова", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в Харьковской области перепутали тела умерших от коронавируса людей. Подмену обнаружили уже во время отпевания.

Ранее "Подробности" писали о том, что в украинской столице власти компенсируют расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса киевлян.