"Разбросанные трупы лежат, как мусор": сотрудник морга показал жуткие кадры [ Редактировать ]
Жуткие снимки морга в Харькове, который находится на улице Дмитриевской, опубликовали в сети. Трупы людей разбросаны прямо на полу, а в помещении абсолютная антисанитария. Об этом сообщает Telegram-канал Х*****й Харьков".
Сотрудник учреждения показал, как выглядит Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы изнутри.
Работник морга обвиняет свое руководство в том, что все там выглядит именно так. В частности, этот человек сказал, что в полное антисанитарное положение помещений там воспринимается как должное. Не говоря уже о том, что многие тела лежат, как мусор.
"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в нашем 21 веке. Это больные ковидом, СПИДом, гепатитом. Заметьте, это в центре Харькова", - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее в Харьковской области перепутали тела умерших от коронавируса людей. Подмену обнаружили уже во время отпевания.
Ранее "Подробности" писали о том, что в украинской столице власти компенсируют расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса киевлян.
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