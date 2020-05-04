В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города [ Редактировать ]
В Киеве будут компенсировать расходы на транспортировку и кремацию умерших от коронавируса COVID-19 киевлян. Напомним, что по состоянию на 4 мая от коронавируса в Киеве умерли 27 человек. Об этом сообщается на сайте КГГА.
"Мы понимаем, что у многих семей, которых постигло горе и их близкие люди умерли от инфекции, может быть тяжелое финансовое положение. Таким семьям мы готовы пойти навстречу и помочь. Напомню, кремация в условиях распространения инфекции является рекомендуемым способом погребения лиц, умерших от COVID-19", - заявил заместитель городского головы Петр Пантелеев.
Соответствующие услуги по захоронению будет предоставлять коммунальное предприятие "Спецкомбинат - ритуальная служба" и частные предприятия, оказывающих ритуальные услуги и транспортирующих в городской крематорий.
"Никаких преференций для одного предприятия нет. Есть единые для всех методические рекомендации по погребению умерших с подозрением или подтверждением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Они утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И это рекомендации, которые, прежде всего, должны обезопасить от новых случаев инфицирования. Ведь сегодня в столице более полутора тысяч подтвержденных случаев болезни", - добавил заместитель председателя КГГА.
Напомним, что в Украине принят протокол захоронения людей, умерших от коронавируса.
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