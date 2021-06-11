В пятницу, 11 июня, в Украине удалось достичь компромисса с УЕФА относительно формы национальной сборной на Евро-2020. Об этом сообщил глава УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Отметим, что речь идет о форме с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!", которая вызвала критику со стороны России.

В ходе переговоров с УЕФА было решено, что на период проведения матчей Евро до ранее утвержденного дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят.

Павелко отметил, что такой дизайн формы украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.

Ранее мы писали о том, что УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.

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