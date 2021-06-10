Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст. Об этом сообщили представители УЕФА в комментарии "РБК-Украина".

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В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с аннексированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.

Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Из-за этого УЕФА потребовал убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет на Евро-2020 в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине!".