УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины приветствие "Героям слава" [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст. Об этом сообщили представители УЕФА в комментарии "РБК-Украина".
В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с аннексированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.
Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия "Героям слава" детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Из-за этого УЕФА потребовал убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Украина сыграет на Евро-2020 в форме с Крымом и лозунгом "Слава Украине!".
по теме
Головним її атрибутом став обрис кордонів України, включно з Кримом та Донбасом. А також - напис "Слава Україні" та відповідь на національне гасло - "Героям слава"
Головним її атрибутом став обрис кордонів України, включно з Кримом та Донбасом. А також напис "Слава Україні" та відповідь на національне гасло - "Героям слава"
Игрок принял самоотверженное решение, касающиеся хирургического вмешательства
Игрок киевского "Динамо" и чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили будет играть за взрослую сборную Грузии
Игрок должен был защищать цвета национальной сборной в ближайших поединках