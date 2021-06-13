Це відбулося під час телефонної розмови двох президентів

А вже за півтора місяця попити чай із Джо Байденом зможе й Володимир Зеленський. Напередодні європейського турне Білий Дім офіційно запросив нашого гаранта в гості. Це відбулося під час телефонної розмови двох президентів. Тривала вона близько години.

Говорили про НАТО, Донбас, "Північний потік-2", корупцію в Україні та вакцинацію. Не минуло й без казусів. Спершу на Банковій заявили, що Джо Байден підтримав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Натомість у Держдепі зазначили, що Київ неправильно зрозумів слова американського президента. Адже Байден лише сказав, що позиція України буде врахована на майбутньому саміті НАТО. Зрештою, втрутитись у ситуацію довелося самому Володимиру Зеленського. Він зазначив, що в цій ситуації важливі не слова, а вчинки.