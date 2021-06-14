Эриксен впервые появился на публике после остановки сердца на Евро-2020 (видео) [ Редактировать ]
Лидер сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен впервые появился на публике после того, как пережил остановку сердца во время матча против сборной Финляндии на Евро-2020.
Соответствующее видео с футболистом было опубликовано в соцсети Twitter.
SENİN GÜÇLÜ OLDUGUNU BİLİYODUK ADAMİM— DEDE (@Dedes077) June 13, 2021
💪💪💪💪💪#Eriksen #survivor2021 #sedatpeker pic.twitter.com/xKannegpw6
На кадрах можно увидеть, как полузащитник миланского "Интера" выглядывает в окно больницы, где он проходит углубленную диагностику, чтобы поприветствовать фанатов.
На видео Эриксен имеет довольно бодрый вид и улыбается.
Напомним, что Эриксену внезапно стало плохо в концовке первого тайма. Он пытался остановить мяч на фланге, но внезапно рухнул на газон без контакта с соперником. Матч был прерван примерно на два часа, но затем доигран после известия о стабилизации состояния Эриксена.
К слову, в том матче сборная Дании проиграла Финляндии со счетом 0:1, далее на Евро-2020 датчан ждут игры с Бельгией и Россией.
Ранее врач рассказал, что произошло с футболистом Эриксеном во время матча Евро-2020.
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