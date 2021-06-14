Лидер сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен впервые появился на публике после того, как пережил остановку сердца во время матча против сборной Финляндии на Евро-2020.

Соответствующее видео с футболистом было опубликовано в соцсети Twitter.

На кадрах можно увидеть, как полузащитник миланского "Интера" выглядывает в окно больницы, где он проходит углубленную диагностику, чтобы поприветствовать фанатов.

На видео Эриксен имеет довольно бодрый вид и улыбается.

Напомним, что Эриксену внезапно стало плохо в концовке первого тайма. Он пытался остановить мяч на фланге, но внезапно рухнул на газон без контакта с соперником. Матч был прерван примерно на два часа, но затем доигран после известия о стабилизации состояния Эриксена.

К слову, в том матче сборная Дании проиграла Финляндии со счетом 0:1, далее на Евро-2020 датчан ждут игры с Бельгией и Россией.

Ранее врач рассказал, что произошло с футболистом Эриксеном во время матча Евро-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.