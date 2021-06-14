Во время анонса Windows 10 в 2015 году Microsoft сделала знаменитое заявление о том, что эта операционная система будет "последней версией Windows". Эти слова намекали на то, что "десятка" будет развиваться годами, просто обрастая новым функционалом. Но технологический прогресс заставит Microsoft отказаться от Windows 10.

Microsoft обновила свою страницу политики жизненного цикла Windows 10 Home и Pro. Новая информация гласит о том, что Windows 10 будет поддерживаться до 14 октября 2025 года.

Таким образом корпорация явно говорит о том, что версии Windows 10 "Домашняя" и "Профессиональная" будут сняты с эксплуатации в этот день. В заголовке указано, что это также относится к Windows Pro Education и "Pro для рабочих станций".

Крайний срок работы Windows 10

В документе нет упоминания о версиях Windows 10 Enterprise или Windows Server, предполагая, что эти бизнес-ориентированные сборки будут иметь более позднюю дату вывода из эксплуатации.

После 14 октября 2025 года Windows 10 перестанет получать необходимые обновления безопасности, что подтолкнет пользователей перейти на новую версию – Windows 11, анонс которой состоится 24 июня 2021 года.

Компания заявила, что продемонстрирует "одно из самых значительных обновлений Windows за последнее десятилетие" на предстоящем мероприятии, намекнув на прозвище "11" с помощью 11-минутного видео.

Но, как показывает практика с Windows 7, огромная аудитория будет крайне неохотно переходить на новую версию. Напомним, что Windows 10 пользуются 1,3 миллиарда человек по всему миру. И должна быть очень веская причина для того, чтобы пользователи захотели отказаться от привычного интерфейса в пользу нового и более требовательного к "железу".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ускорить работу Windows 10.