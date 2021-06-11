Раскрыт главный секрет Windows 11 (видео) [ Редактировать ]
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На прошлой неделе Microsoft объявила о громком мероприятии, посвященному Windows. Компания явно не говорит, что будет показано — это будет демонстрация очередного крупного обновления для Windows 10 или совершенно новая Windows 11. Однако откровенные намеки компании говорят о последнем.
В любом случае, будут продемонстрированы серьезные изменения, которые не менялись последние 10 лет.
Чтобы подразнить публику, Microsoft опубликовала 11-минутное видео с замедленными звуками запусков Windows, завершив его приглашением посмотреть прямую трансляцию 24 июня.
Это тоже является серьезным намеком на новую Windows - в каждом новом поколении звуки запуска операционных систем менялись.
Ранее Microsoft отключила уникальные мелодии запуска в Windows 8 и Windows 10, потребовав от пользователей включать их вручную с помощью флажка под системными звуками.
В дополнение, длина видео является еще одним очевидным намеком на Windows 11. Также это может означать, что будущая ОС будет поставляться с новой звуковой темой при запуске, который будет воспроизводиться по умолчанию.
Windows 11
Будет ли к следующей версии ОС Microsoft суффикс "11", или компания просто в конечном итоге назовет ее Windows? Будет ли интерфейс разительно отличаться от Windows 10? Ответы на эти вопросы мы узнаем 24 июня, в 19:00 по киевскому времени на официальном онлайн-мероприятии Microsoft.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft отказалась развивать Windows 10X.
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