Несмотря на то, что Windows 7 по-прежнему сохраняет ядро ​​преданных пользователей, даже после того, как Microsoft прекратила официальную поддержку этой операционной системы в начале прошлого года, Windows 10 продолжает покорять мир.

После отчета Microsoft о финансовых показателях в понедельник, корпорация заявила, что за последний год она прибавила 300 миллионов пользователей. Компания отметила, что в марте 2020 года достигла рекордного уровня в 1,3 миллиарда активных пользователей Windows 10.

Microsoft связала всплеск спроса с ростом числа пользователей, приобретающих устройства с большим экраном, включая ноутбуки и настольные компьютеры, во время пандемии коронавируса, в результате которой большая часть пользователей перешла на работу из дома.

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Действительно, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил это в своем заявлении.

"По прошествии года пандемия не замедлила развитие технологий. Они ускоряются, и это только начало. Мы строим планы на следующее десятилетие, расширяем наш рынок и внедряем инновации на всех уровнях технологического стека, чтобы помочь нашим клиентам быть гибкими", - сказал руководитель.

График популярности Windows

В отчете Microsoft за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года, цифры оказались выше оценок аналитиков. Выручка Microsoft составила 41,7 млрд долларов против оценочных 41,03 млрд долларов, а чистая прибыль составила 15,5 млрд долларов, что на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хорошие финансовые показатели Microsoft были обеспечены доходами от облачных сервисов Office 365 и Azure. Облачные решения Microsoft принесли 17,7 млрд долларов дохода, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом.

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Выручка от потребительского рынка составила 13 миллиардов долларов. Продажи Windows 10 выросли на 10%, коммерческие продукты Windows и облачные сервисы тоже выросли на 10%, контент и услуги Xbox выросли на 34%, поиск и реклама выросли на 17%, а выручка от продуктов Microsoft Surface выросла на 12%.

Между тем, выручка от продуктивности и бизнес-процессов составила 13,6 млрд долларов, увеличившись на 12%. В эту категорию входят коммерческие продукты Office и облачные сервисы, которые выросли на 14%, потребительские продукты Office и облачные сервисы выросли на 5%, доход Linkedin вырос на 25%, а продукты Dynamics и облачные сервисы выросли на 26%.

Еще неизвестно, сможет ли Microsoft сохранить этот рост. Если это удастся, возможно, Windows 10 достигнет двух миллиардов активных устройств уже в ближайшее время.

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