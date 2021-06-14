Народилися в сорочках: у Полтаві ціла родина дивом уникла трагедії (відео) [ Редактировать ]
Народилися в сорочках. У Полтаві ціла родина дивом уникла трагедії. Чоловік, три жінки та дитина відпочивали в одній з кав'ярень. І спершу сіли на літній терасі. Втім, передумали і пішли у внутрішній зал.
Буквально за секунду після того, як остання людина з компанії покинула терасу, - на місце, де вони щойно сиділи, - впало дерево. Момент зафіксували камери спостереження, а користувачі виклали відео в мережу.
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