В понедельник, 14 июня, Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой сети АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает Минэкономики.

Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставил "Нафтогаз".

Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 гривен - до 25,82 гривен за литр, а для дизельного топлива с 20,91 гривен – до 22,09 гривен за литр.

Таким образом, с учетом возможных максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива – 29,09 гривен за литр.

Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину.

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