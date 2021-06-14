Цены на бензин разрешили поднять выше 30 гривен [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой сети АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает Минэкономики.
Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставил "Нафтогаз".
Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 гривен - до 25,82 гривен за литр, а для дизельного топлива с 20,91 гривен – до 22,09 гривен за литр.
Таким образом, с учетом возможных максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива – 29,09 гривен за литр.
Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину.
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