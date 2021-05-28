Появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Так, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил в Facebook, что белорусы поставки закрыли - и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, – закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - заявил эксперт.

В то же время он уточнил, что переговоры еще продолжаются.

"Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. тонн "пятого" [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - добавил он.

Ранее в Кабмине объяснили закрытие неба для Беларуси.