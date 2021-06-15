Сотрудники полиции обнаружили в Луганской области плантацию конопли, состоящую из более 5 тысяч кустов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Насаждения обнаружили в результате рейда по оперативной информации от военнослужащих Луганского отряда. Сообщение, после проверки, было направлено в Национальную полицию. Плантацию наркосодержащих растений обнаружили на окраине одного из поселков в Счастьенском районе области.

Отмечается, что по подсчетам правоохранителей, плантация состояла из 5100 кустов, которые, в итоге, были уничтожены. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных к преступлению лиц.

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