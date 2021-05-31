В селе Петрушки Бучанского района правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая росла в подвале у одного из местных жителей. На "черном рынке" стоимость произведенных из обнаруженного сырья наркотических веществ может достигать 8 миллионов гривен.

В помещении были установлены датчики температуры и влажности, а также оборудование для выращивания конопли. К тому же хозяин плантации побеспокоился и о специальном освещении, лампах обогрева и вентиляторах для сушки.

Отмечается, что во время обыска были обнаружены подвешенные сушащиеся растения конопли (40 килограммов) и 25 единиц различного оборудования для их выращивания. Фигуранту предъявили обвинение по факту Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Ранее мы писали, что в Киеве и Киевской области полицейские разоблачили деятельность двух специально оборудованных нарколабораторий, где растения марихуаны выращивали методом "гидропоники", а затем перерабатывали и фасовали.

Кроме того, в Испании трех украинских моряков арестовали по подозрению в наркоторговле. Спецоперация проводилась на корабле Albatros Guard VSL, среди членов экипажа которого были граждане Украины, в результате поисков на судне было обнаружено 18 тонн наркотических веществ.

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