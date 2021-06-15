Из-за ливней, которые прошли в Одессе 12-13 июня, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. Из-за этого есть опасность заболевания инфекциями, передающимися через воду.

Об этом сообщает 048 со ссылкой на управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Запорожье утонул подросток.