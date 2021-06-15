Как будут работать банки на Троицу и День Конституции [ Редактировать ]
В июне украинцев ждут дополнительные выходные дни в связи сразу с двумя праздниками - Троицей и Днем Конституции. Так, выходными станут два понедельника подряд - 21 и 28 июня.
Как будут работать банки на Троицу
В 2021 году Троица приходится на 20 июня. Согласно закону, следующий рабочий день после официального государственного праздника автоматически становится также выходным. Соответственно, 21 июня в банковских учреждениях будет выходной.
Система автоматических платежей Национального Банка Украины в такие дни обычно работает в режиме 23/7, а это значит, что осуществлять межбанковские платежи будет можно, но отражаться они будут датой следующего рабочего дня - 22 июня.
При этом банки Украины имеют право самостоятельно определять свой порядок в выходные, праздничные и нерабочие дни, с учетом собственных потребностей и потребностей своих клиентов и руководствоваться нормами законодательства Украины.
Как будут работать банки на День Конституции
В конце июня будет еще один дополнительный выходной - на День Конституции. Этот праздник отмечается ежегодно 28 июня. В 2021 году этот день выпадает на понедельник, соответственно, этот день станет официальным государственным выходным днем.
В этот день не работают организации, ведомства и предприятия. Соответственно, банковские отделения также будут закрыты. Система автоматических платежей НБУ работать будет, но все межбанковские платежи будут отображаться датой следующего рабочего дня - 29 июня.
Ранее мы писали о том, как и сколько будут отдыхать украинцы в июне.
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