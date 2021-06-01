В июне украинцев ждут два дополнительных выходных [ Редактировать ]
В июне 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Украинцев ждут два периода длинных выходных с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.
В воскресенье, 20 июня, празднуется Троица. Поэтому выходной переносится на понедельник, 21 июня.
Кроме того, выходным является понедельник, 28 июня.
Также мы писали о том, что в четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне.
по теме
В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей
Он будет отмечаться ежегодно 6 сентября
Погода в Украине 1 июня ухудшится в четырех областях
За минувшие сутки в Украине выявили 2137 новых случаев коронавируса
Президент Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине