В июне 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Украинцев ждут два периода длинных выходных с 19 по 21 июня и с 26 по 28 июня.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В воскресенье, 20 июня, празднуется Троица. Поэтому выходной переносится на понедельник, 21 июня.

Кроме того, выходным является понедельник, 28 июня.

Также мы писали о том, что в четырех городах Украины учебный год в школах продолжится в июне.