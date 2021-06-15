Женщина отрастила 20-сантиметровые ресницы и установила рекорд (видео) [ Редактировать ]
Китаянка Ю Цзян отрастила рекордно длинные ресницы: одна из них - на левом глазу - и вовсе достигает длины в 20 сантиметров. Другие ресницы чуть короче.
Необычные ресницы женщины, которые продолжают расти, позволили ей дважды попасть в Книгу рекордов Гиннеса, сообщают "Экономические Новости".
Отмечается, что китаянка не единожды обращалась к врачам с просьбой объяснить, почему ее ресницы продолжают расти. Однако никто не может сказать, откуда взялся такой феномен, а медицинские работники с удивлением разводят руками. Ю Цзян считает такие ресницы "подарком Будды" и не намерена с ними расставаться.
"Я также пыталась найти научные причины, такие как гены или что-то другое. Однако никто из моей семьи не имеет длинных ресниц, как я, поэтому это нельзя объяснить", - отметила она.
По словам обладательницы самых длинных ресниц, необычайную ситуацию она стала наблюдать еще в 2015 году. Тогда ресницы стремительно стали расти. Очередной рекорд был зафиксирован в 2016 году - тогда одна из ее ресниц достигла длины в 12,4 сантиметра.
Впрочем, женщина не жалуется и утверждает, что такие ресницы ей только помогают. К примеру, не нужно наносить макияж для глаз, ведь они и так вполне выразительные.
Ранее мы писали о том, почему накладные ресницы опасны для глаз.
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