Катастрофа МАУ: компенсацию родственникам погибших выплатят до решения суда [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаил заявил, что Иран планирует полностью выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе самолета авиакомпании МАУ возле Тегерана.
Об этом сообщает Tasnim News Agency.
Ранее иранские власти заявили о выплате нескольким родственникам по 150 тысяч долларов за погибшего.
Будет выплачена 100% компенсация семьям жертв трагической катастрофы украинского самолета.
По его словам, эти выплаты будут проведены до вынесения судом окончательного решения. "Это представляет собой позитивный шаг", - добавил он.
Представитель суда отметил, что в ходе расследования были обстоятельно рассмотрены все аспекты дела об авиакатастрофе самолета МАУ.
Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном.
Также мы писали о том, что Канада хочет жестко "наказать" Иран за катастрофу МАУ. По словам канадского дипломата, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.
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