Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ в Иране отстранила от переговоров Афганистан. Это сделали из-за "особой ситуации" в стране. На сайте МИД Украины появилось совместное заявление министров стран, граждане которых пострадали в авиакатастрофе.

В переговорах принимают участие министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию.

Представители Координационной группы договорились, что не смотря на то, что Афганистан остается ключевым партнером и будет продолжать играть важную роль в этой группе, он не будет принимать непосредственного участия в будущих переговорах.

Однако будет продолжена интенсивная работа по обеспечению прозрачности, справедливости и правосудия по отношению ко всем жертвам, в том числе афганским, и их семьям.

Уверяем, что координационная группа будет оставаться единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику Иран к ответственности за эту трагедию.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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