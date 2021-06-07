Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном. При этом официального подтверждения о начале судебного процесса Киев пока не получил.

Об этом сообщил в Twitter заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Родственники жертв рейса PS752 спрашивают о завершении переговоров Украины и Ирана. Официального подтверждения о начале судебного процесса мы так и не получили. Однако Иран пообещал предоставить следствию Украины доступ к материалам дела в суде в Тегеране, а также данные по квалификации преступления и меры ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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