Во вторник, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, приехавшей в Украину с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мы второй раз в этом году встречаемся с вами в Киеве. Важна поездка, которую вы на днях осуществили на восток Украины.

Владимир Зеленский и Анн Линде обсудили ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины и путей укрепления безопасности в Черноморском регионе.

Зеленский напомнил, что ТКГ должна восстановить полноценную работу. Он также подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно аннексированном Крыму и в Азовско-Черноморском регионе.

Зеленский поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить для временного представления в Киеве оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика.

Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим.

Наконец, он отметил важность участия шведской стороны в инаугурационном саммите Крымской платформы на высоком уровне.

Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

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