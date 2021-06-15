У вівторок, 15 червня, під час шоу "Акцент" на телеканалі НТН політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, скільки ще Україна буде чути про критерії та реформи для вступу в НАТО.

Це хитрувата позиція наших західних партнерів. Наприклад, ось боротьба з корупцією. Що вона значить? Критеріїв, де вона закінчується і починається немає. Це ні про що розмова. Вибачте, що в Туреччині, а вона є членом НАТО, немає корупції? Є. Це хитрувата позиція.

"А хто в нас контролює антикорупційні органи? Вибачте, вони ж під контролем наших західних партнерів. Так це ми не хочемо боротися з корупцією, чи ви? Я не фанат Зеленського, але не розумію, коли звучать претензії, які надаються нашій владі, і говориться, що в нас немає волі до боротьби з корупцією", - додав він.

Питання в тому, що коли ви критерій такий висуваєте, це ефемерно. І коли говорить президент США, що конфлікт не є перешкодою, вибачте, це не правда. Це є, відсутність територіальних проблем - є прямим правовим наслідком 5 статі статуту НАТО, де чітко вказано "напад на одну країну - напад на всі".

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