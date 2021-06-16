В среду, 16 июня, в Швейцарии, в Женеве, начались переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Это первый саммит лидеров стран с момента избрания Байдена. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Первым на виллу Ла Гранж прибыл Путин, которого встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приехал Байден.

Ограничений времени, сколько продлятся переговоры, нет.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня "настолько велика, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно трудно", сказал он.

Темы переговоров ранее назвали в Белом доме:

безопасность киберпространства,

возвращение своих послов в США и Россию,

безопасность в сфере вооружений и контроль над ними,

а также Беларусь и Украина.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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